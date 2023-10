Traferta in Germania per Csdl e Cgil Rimini: ospiti della Dgb

Hanno ricevuto una straordinaria ospitalità le delegazioni della Csdl e della Cgil di Rimini nella città tedesca di Michelstadt, nel distretto dell’Odenwald (provincia dell’Assia del Sud), ospiti della Dgb, il principale sindacato della Germania. "La visita è servita in primo luogo – spiegano dal sindacato sammarinese – a consolidare e sviluppare ulteriormente i rapporti di fraterna amicizia e collaborazione che da molti anni uniscono le tre organizzazioni. Rapporti che si concretizzano alternando visite reciproche nei rispettivi paesi. Naturalmente è stata un’occasione per uno scambio di informazioni e valutazioni sulla situazione sindacale, sociale e politica in Germania, Italia e San Martino, e in generale nel contesto europeo e internazionale". Significativa la visita al parco eolico e fotovoltaico nell’Odenwald.