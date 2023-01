Traffico a singhiozzo sulla Statale

Cambia la viabilità in corrispondenza del cantiere per realizzare la rotatoria all’altezza dell’ospedale Ceccarini. Verrà chiuso viale Toscana nel tratto che va da viale Fiesole alla circonvallazione (la vecchia ss16). Inoltre diventerà a senso unico alternato la circonvallazione all’incrocio con viale Frosinone. Misure necessarie per il proseguo dei lavori.

Sta prendendo corpo la nuova rotatoria e il cantiere deve spostare l’area delle lavorazioni. Il tratto di viale Toscana verrà chiuso in direzione mare. Chi arriverà da monte in direzione circonvallazione sarà costretto a girare a sinistra in direzione della rotatoria della Coop. I residenti potranno uscire dal viale unicamente in direzione monte.

Sulla circonvallazione verrà istituito un senso unico alternato con un semaforo temporaneo. Chi percorrerà via circonvallazione troverà viale Toscana e viale Frosinone temporaneamente chiusi.

I disagi saranno limitati nel tempo visto che l’amministrazione stima che la rotatoria potrà entrare in funzione già entro la fine della prossima settimana. Sistemata la viabilità si passerà al parco con la piantumazione di otto alberi e il passaggio pedonale all’interno dell’area verde a ridosso dell’ospedale.