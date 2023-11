Traffico: dal M5s osservazioni ‘green’

Abbattimento delle barriere architettoniche, più segnaletica stradale, specie per i parcheggi, ed altro ancora come le piste ciclabili ed i sensi unici. Il Movimento 5 Stelle di Cattolica ha presentato una serie di osservazioni al nuovo piano del traffico."Riteniamo sia importante la riqualificazione in tutta la città, soprattutto nelle aree ad alta pedonalità, dei marciapiedi allo stesso livello della strada, con elementi di separazione dalla carreggiata – spiegano i 5 Stelle – Questo tipo di intervento andrebbe a favorire persone con disabilità, donne in stato di gravidanza, persone anziane e passeggini. Si dovrebbe anche intervenire sui parcheggi e le piste ciclabili, implementando la segnaletica per comunicarne la presenza, anche con avvisi in lingue straniere. Consideriamo fondamentale, conoscendo il problema dei parcheggi a Cattolica, riconvertire strutture dismesse in nuovi spazi di parcheggio".

Ed ancora: "Per quanto riguarda via del Prete a nostro giudizio – continua il documento della forza d’opposizione – deve restare a senso unico solo nel tratto corrispondente a quello situato tra l’incrocio con via Fiume e via Ferrara, mentre nel tratto tra via Ferrara e corso Italia può essere realizzato un doppio senso di marcia. La pista ciclabile deve continuare ad esistere lungo tutta la lunghezza di via del Prete, con un’adeguata segnalazione e con l’installazione di telecamere. Via Carducci crediamo debba restare a senso unico e che si debba realizzare una pista ciclabile. In via Dante suggeriamo di installare telecamere di videosorveglianza e di rimuovere tutti i paletti fissi. In alternativa, questi ultimi possono essere sostituiti da paletti a scomparsa, in modo da garantire comunque l’accesso a chi lo necessiti. Infine per quanto riguarda il tema dei trasporti proponiamo l’attivazione di circolari elettriche comunali, differenti dalle navette private".

lu. pi.