Traffico di droga e di furti in casa: 39 indagati. Sequestrati 250 chili di cocaina Maxi operazione dei carabinieri di Rimini, coinvolte anche le province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Oltre 200 militari in campo per eseguire i provvedimenti cautelari. Individuati anche gli autori di una rapina avvenuta in Riviera