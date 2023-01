"Traffico e inquinamento: oramai non si respira più"

Il sì all’isola riguarda soprattutto i residenti, ma anche qualche commerciante. Tra loro, Dino Saponi de ‘Le cose di casa’ che è convinto della validità di una simile soluzione.

Perché sì?

"In un Paese civile l’isola sarebbe la soluzione più logica. È chiaro che ci sono dei pro e dei contro, io parlo per la mia realtà. Ho un negozio con clientela che viene apposta, non è come un negozio di generi alimentari dove la gente va ogni giorno. Forse in questo caso l’amministrazione dovrebbe avere il coraggio di una visione di futuro tale da fare scelte coraggiose, com’è accaduto altrove. A decidere non può essere il commerciante che fa i conti col suo caso. Così c’è il rischio dividere ulteriormente i commercianti". Quindi che fare?

"Serve prima un bel restyling fatto da persone competenti, che sia attrattivo e identitario, poi si potrebbe attivare l’isola pedonale. D’altra parte abbiamo i parcheggi dappertutto".

Non resta che l’isola?

"La strada è stretta, piena di polveri e con i rumori che si amplificano. Di mattina c’è un’intensità di traffico che a volte non si respira. Si nota dalla quantità di polvere che trovo, quando pulisco soglie e scuri del negozio. Già alle 6 il flusso di veicoli è sostenuto, anche perché in tanti passano sul corso per evitare la Flaminia, oltretutto ad alta velocità, perché non c’è un limite nonostante sia stato chiesto tante volte. Il problema si presenta pure di notte. Senza tutto questo traffico si risparmierebbe anche la continua manutenzione della strada coi tombini sono sempre malfermi".

Per concludere?

"Siamo a Riccione, località attrattiva, che si dà tante arie, e il centro storico si tiene così? Se si abbellissce la strada diventiamo ancor più attrattivi e si può pian piano chiudere per gradi, senza soluzioni drastiche, cominciando a eliminare i mezzi inquinanti".

Nives Concolino