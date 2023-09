Traffico e smog. Residenti in collera

Insorgono ora i residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante molto frequente nella via e dall’ampliamento della zona artigianale. "Noi chiediamo che si pensi ad un futuro in sicurezza per questa strada che necessita di maggiori spazi, di carreggiata più ampia e se possibile che vi transitino meno mezzi pesanti – spiegano i residenti – mancano poi i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali e siamo preoccupati perché con l’ampliamento della zona artigianale il traffico pesante potrebbe aumentare". Istanze queste che ieri una delegazione ha anche portato a Palazzo Mancini per sollecitare una soluzione.