Traffico, il piano ha retto Centinaia di agenti in strada: zero incidenti e caselli ‘velocizzati’

Alle 18 nel pomeriggio il traffico era già quasi tornato alla normalità. Il bollettino del comando intercomunale della polizia locale di Riccione, Misano e Coriano parla chiaro. Il piano del traffico ha tenuto grazie anche ad alcuni accorgimenti che hanno evitato il formarsi di code dopo la MotoGp. Al casello di Riccione sono state aperte tre stazioni di ingresso, e ai veicoli in arrivo venivano dati manualmente i biglietti per evitare le consuete code. Inoltre il fatto di poter utilizzare il sottopasso in via Grotta a Misano, di recente riaperto, ha consentito di avere una ulteriore via di sfogo lungo le dorsali delle colline. Gli oltre 80 agenti della municipale schierati e la presenza importante della polizia stradale hanno consentito di gestire il traffico in uscita dal circuito senza la necessità di ‘forzarlo’ in direzione Rimini per utilizzare il casello di Rimini sud.

Così, poco più di due ore dopo la chiusura della gara della MotoGp, che ha visto 79mila persone in circuito, i parcheggi attorno al circuito erano ormai svuotati e la situazione della viabilità stava già rientrando nella norma. Inoltre non si sono registrati incidenti tra Misano e Riccione, che avrebbero potuto compromettere la tenuta del piano del traffico.