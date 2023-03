"Traffico in viale Ceccarini, orari limitati e solo auto elettriche"

"Favorire l’accesso nella zona a traffico limitato di viale Ceccarini solo ai veicoli elettrici, non oltre le 11 e chiudere del tutto nei fine settimana, finché non verrà realizzato il progettone che ridisegnerà l’arredo".

La proposta su un ripensamento del traffico nel cuore di Riccione parte dalla consigliera comunale del Pd Sara Cargnelli (in foto) all’indomani della richiesta, avanzata dagli operatori del "salotto" e condivisa dall’amministrazione comunale, di blindare il centro turistico ad auto e mezzi pesanti, che scorazzano tutto il giorno tra i pedoni anche in orari non consentiti.

"Il concedere per ora l’accesso all’area solo ai mezzi elettrici e in prima mattinata, serve a introdurre gradualmente il divieto totale – osserva –. E’ chiaro che resterebbe l’accesso agli autorizzati, residenti, farmacia, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Così si potrebbe controllare la situazione, evitando però di rovinare la pavimentazione del viale. Il nostro obiettivo è quello di creare una città green, quindi l’idea tradotta nel concreto è quella di consentire ai nostri turisti e residenti di circolare in libertà a piedi lungo il viale senza il timore di essere travolti da qualche veicolo".

La consigliera comunale Sara Cargnelli, che su questo tema conta di presentare un ordine del giorno in consiglio comunale, ribadisce che per le operazioni di carico e scarico i mezzi nei giorni di totale chiusura della ztl potranno usare le aree limitrofe.

