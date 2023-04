Traffico rivoluzionato per il nuovo ponte

E’ un’opera attesa da anni. Ma il cantiere per realizzarla provocherà forti disagi al traffico. Parliamo del nuovo ponte ciclopedonale sul Marecchia, che sorgerà accanto al ponte di via Trasversale Marecchia. Per presentare questa e le altre piste ciclabili che saranno fatte tra Sant’Ermete e San Martino dei mulini, e l’impatto che i lavori avranno sulla viabilità, il Comune di Santarcangelo ha organizzato un incontro con i residenti: si terrà la sera del 20 alla scuola ’Pollicino’ (inizio alle 21). Alla serata parteciperanno la giunta, i tecnici comunali e provinciali, i progettisti. Durante l’incontro verranno illustrati nel dettaglio i lavori, compresi i tempi e le modalità di esecuzione. Inoltre i tecnici presenteranno ai residenti le modifiche alla circolazione del traffico, previste già dalle prossime settimane. Modifiche che creeranno inevitabili disagi alla viabilità della zona, con forti ripercussioni anche su altre strade di Santarcangelo.