Tragedia a Bellaria Scopre la moglie morta e per disperazione si toglie la vita

Scopre che la moglie è morta per cause naturali. Sopraffatto dal dolore, decide a sua volta di farla finita. Uniti nella vita, così come nella morte. Questo il tragico destino che ha legato a filo doppio due coniugi bellariesi: Gino Mazzocchetti, 80 anni, e Carolina Maestri, di 79. I corpi senza vita di marito e moglie sono stati ritrovati ieri mattina dai carabinieri della stazione bellariese nel loro appartamento di via Marco Polo, nella frazione di Bordonchio, a Bellaria - Igea Marina.

Un macabro ritrovamento che ha lasciato sgomenti e senza parole i residenti del quartiere di Igea in cui la coppia abitava da tempo. Del fatto è stato informato il magistrato di turno e fino a ieri la dinamica di quanto accaduto era ancora al vaglio dei militari dell’Arma, ai quali sono stati affidati i rilievi, anche se fin dai primi minuti i contorni della vicenda si sarebbero delineati in maniera molto chiara in tutta la loro drammaticità, lasciando ben poco spazio a dubbi o interpretazioni.

Stando a quanto emerso, Carolina avrebbe sofferto da tempo di problemi di salute connessi all’età. Una situazione che a lungo andare avrebbe avuto ripercussioni sulle sue condizioni cliniche. Per cause che ancora devono essere appurate, la 79enne si sarebbe spenta per sempre nella notte a cavallo tra domenica o ieri o forse nella prima mattinata. Una volta resosi conto che la donna amata e con la quale aveva condiviso la sua intera esistenza non c’era più, Gino non avrebbe retto allo choc. Senza pensarci molto, ha deciso di compiere un gesto estremo, raggiungendo la consorte. Il tutto dopo aver scritto un biglietto nel quale ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a compiere quella scelta irrimediabile. Biglietto che è stato ritrovato dai carabinieri intervenuti all’interno dell’abitazione.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118, ma a quel punto per i due coniugi non c’era più nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. A seguito di una prima ispezione cadaverica, il medico legale ha escluso che il decesso della 79enne possa essere avvenuto per cause diverse da quelle di origine naturale. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza né elementi compatibili con l’intervento di un’altra persona. È stata comunque disposta l’autopsia sul corpo della donna, così da poter chiarire con maggiore precisione le cause – forse legate ai suoi problemi di salute – che hanno portato al decesso. La notizia della morte di marito e moglie è piombata come un fulmine a ciel sereno in via Marco Polo. Difficile, per i residenti della zona, accettare un finale così tragico. Chi li conosceva, descrive Gino e Carolina come una coppia molto affiatata ed unita. Erano legati a tal punto, che Gino non avrebbe sopportato l’idea di continuare a vivere senza avere al fianco la donna che aveva deciso di sposare e insieme alla quale aveva trascorso larga parte della sua esistenza. Un tragedia che ha generato sentimenti di commozione e stupore nei cittadini bellariesi.

l.m.