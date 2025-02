Tragedia a Istanbul. L’addio al piccolo Mattia

Questa mattina nella chiesa di Sant’Antonio Beyoglu, a Istanbul, si terrà la cerimonia commemorativa per il giovane Mattia Ahmet Minguzzi. Ieri si è svolto il rito funebre alla moschea di Atakoy. Lo ha comunicato la famiglia senza aggiungere commenti a una tragedia assurda e inconcepibile. Mattia Ahmet aveva 14 anni ed era figlio dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Minguzzi è originario di Misano Adriatico. E’ nato qui dove i nonni hanno vissuto per una vita. Famiglia conosciuta a Scacciano dove la notizia della scomparsa di Mattia ha colpito la comunità. La zia del ragazzo lavora per il Comune di Riccione in una scuola dell’infanzia. I famigliari si sono stretti attorno ad Andrea e Yasemin volando in Turchia.

Il Comune di Riccione ha voluto ricordare l’assurda tragedia sui propri canali social. "L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mattia Ahmet Minguzzi per la tragica e ingiusta scomparsa del giovane, vittima di un atto di violenza insensata. Questa tragedia colpisce direttamente la nostra comunità e lascia un segno profondo. In particolare coinvolge una dipendente del Comune di Riccione, zia di Mattia, alla quale va tutta la solidarietà e l’affetto in questo momento di dolore indescrivibile. L’amministrazione si stringe attorno a lei e alla sua famiglia, rinnovando il proprio sostegno e la propria vicinanza". il post ha generato centinaia tra commenti, condivisioni ed espressioni di dolore da parte della comunità.

Tra questi c’era chi diceva, senza mezze parole, "quanta cattiveria insensata, spero che Dio dia ai tuoi carnefici tutto quanto si meritano e anche di più". Mattia Minguzzi era stato accoltellato al mercato Kadikoy, nel quartiere sulla sponda anatolica di Istanbul. Era lì con amici per cercare attrezzature per lo skateboard. Da quanto si è appreso, tra Mattia e due coetanei di 15 e 16 anni sarebbe nata una piccola discussione per futili motivi. L’aggressore aveva espresso apprezzamenti sul 14enne, con il giovane Mattia che aveva replicato semplicemente con un: "Scusa fratello". Era bastato questo a scatenare una prima reazione da parte del 15enne, sedata dai negozianti. Ma il 15enne era tornato, e in un video si vede come si butti, correndo, su Mattia, prendendolo alle spalle e sferrando coltellate con una furia cieca. Sono stati cinque i fendenti che hanno raggiunto il ragazzo, compromettendo gli organi vitali. Da quel venerdì 24 gennaio sono trascorsi giorni carichi di dolore e una speranza svanita nella giornata di sabato scorso.