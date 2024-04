Tragedia a Rimini, Donna di 37 anni annega in mare, fidanzato tenta il salvataggio

Una donna di 37 anni è deceduta ieri mattina sulla spiaggia di Rimini dopo un bagno in mare. È successo al bagno 136 di Miramare di Rimini, verso le 10. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale del 118, tutti soccorsi allertati dal fidanzato della donna – un 35enne di origine tunisina – che ha tentato di soccorrerla. Il primo a rendersi conto delle difficoltà della 37enne, originaria della provincia di Taranto e residente nel Milanese, è stato il fidanzato, che non ha esitato a entrare in mare per cercare di portarle aiuto. Il giovane ha rischiato di annegare a sua volta ed è riuscito a trascinare a riva la 37enne. Sul posto i sanitari del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato della vittima è stato accompagnato, ancora sotto choc e in stato di ipotermia, al pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Non è in pericolo di vita. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della 37enne. Quest’ultima è morta annegata, probabilmente dopo essere stata colta da un malore.