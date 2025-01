Tragedia a Villa Verucchio, il carabiniere indagato è tornato in servizio

Rimini, 27 gennaio 2025 – Luciano Masini è rientrato in servizio. Da alcuni giorni è di nuovo al lavoro il carabiniere che ha sparato e ferito a morte Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno a Villa Verucchio aveva accoltellato quattro persone, due 18enni e una coppia di turisti romani di 70 e 69 anni, e tentato di aggredire lo stesso militare.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Verucchio, Luciano Masini

Comandante della stazione dei carabinieri di Verucchio, Masini è indagato per eccesso di difesa, ma non è stato sospeso. Nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti. Dopo i fatti di Capodanno il militare ha scelto volontariamente di prendersi qualche giorno di riposo. E da alcuni giorni Masini è rientrato alla caserma di Verucchio, in attesa di capire quali sviluppi avrà l’indagine.

“Sono tranquillo. Ho fatto il mio dovere per difendere l’incolumità altrui”, ha sempre ribadito in queste settimane Masini tramite il suo avvocato, Tommaso Borghesi. Per il paese, Masini è un eroe. Lo dimostrano le tante donazioni fatte alla colletta per aiutare il comandante a sostenere le spese legali.

Una raccolta fondi avviata da ‘Vieni a Villa Verucchio’, associazione che riunisce i titolari di negozi e locali della zona, che in dieci giorni è arrivata a 45mila euro. Di questi, 15mila euro sono stati poi destinati alle persone ferite dall’egiziano: 5mila euro al 18enne Nicolò, altrettanti al coetaneo Diego, gli altri 5mila euro a Dario e Nadia, la coppia di turisti romani. Soldi che sono stati simbolicamente consegnati durante una cerimonia (l’11 gennaio) a cui aveva partecipato lo stesso Masini, accolto da un lungo applauso dai presenti.

Il luogotenente, 55 anni, da 35 nell’Arma, è indagato per eccesso di difesa. La sera di Capodanno ha colpito Sitta con 5 proiettili, dopo aver sparato alcuni colpi a terra nel tentativo di dissuadere l’egiziano, che non si è fermato e ha tentato di aggredire lo stesso carabiniere. In uno dei video girati dai passanti e al vaglio degli inquirenti, si vede Masini urlare all’egiziano Fermati! Vuoi morire? per poi esplodere i primi colpi. Dodici i colpi sparati in tutto da Masini con la pistola d’ordinanza. Il carabiniere era a circa un metro da Sitta, quando ha esploso i colpi mortali.

Dopo l’autopsia sulla salma del 23enne, la Procura ha disposto la perizia balistica per ricostruire la dinamica. Gli esiti sono attesi tra qualche settimana. “Credo che avremo i risultati a inizio marzo – spiega l’avvocato Borghesi – Noi confidiamo nell’archiviazione: Masini ha fatto solo il suo dovere per salvare altre vite”. Per la premier Giorgia Meloni “il comandante dei carabinieri si merita un encomio”. E il ministro alla difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver già avviato le procedure, affinché venga assegnato il riconoscimento a Masini.