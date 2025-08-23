Tragedia durante l’escursione, insegnante riminese 63enne muore davanti al figlio: precipitata per oltre 100 metri

Rimini, 23 agosto 2025 – Una gita in montagna si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio lungo il Sentiero dell’Orso, uno dei percorsi più conosciuti e frequentati della Val Rendena, nel territorio comunale di Tre Ville, in Trentino Alto Adige, non lontano da Madonna di Campiglio.

A perdere la vita è stata Paola Casalboni, 63 anni, originaria di Reggio Emilia ma da tempo residente a Rimini, dove insegnava matematica al Liceo Einstein ed era molto stimata sia dai colleghi sia dagli studenti.

Stando a quanto emerso, la donna si trovava in compagnia del figlio quando, poco dopo le 14, mentre affrontava il tratto che da Madonna di Campiglio porta verso Malga Vallesinella Alta, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio.

Un passo falso, forse dovuto a una distrazione o al terreno reso insidioso dall’umidità, l’ha fatta precipitare per circa 150 metri di dislivello lungo un canalone scosceso, fino al sentiero parallelo che corre più in basso. Una caduta nel vuoto che si è arrestata solamente al contatto con il terreno sottostante e che purtroppo per l’escursionista si è rivelata fatale. Il figlio ha assistito all’intera scena, senza possibilità di intervenire, e ha immediatamente dato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze.

Quasi in contemporanea è arrivata anche una seconda segnalazione da parte di alcuni escursionisti che percorrevano il tracciato sottostante e che, attoniti, si sono imbattuti nel corpo della donna, immobile e gravemente ferita. In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è messa in moto: sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Madonna di Campiglio, mentre da Trento si è levato in volo l’elicottero d’emergenza con a bordo equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso.

Il personale, calato con il verricello, ha tentato disperatamente di rianimarla praticando per lunghi minuti le manovre salvavita. I sanitari hanno provato in ogni modo possibile a restituirle un respiro, ma ogni tentativo si è rivelato vano: le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi e non le hanno lasciato scampo. Il medico a bordo dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso della 63enne. Le operazioni si sono protratte a lungo, mentre il figlio e gli altri escursionisti assistevano in silenzio, profondamente scossi dall’accaduto.

Accanto ai soccorritori erano presenti anche i carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio, che hanno raccolto le testimonianze, ricostruito i momenti precedenti alla tragedia e informato l’autorità giudiziaria. Ai militari il compito di accertare con precisione l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla riminese. Una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione della salma, il corpo della donna è stato recuperato e trasportato a valle dall’elicottero.