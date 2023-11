Tragedia in mare. Tenente colonnello delle Fiamme Gialle muore mentre fa surf

di Francesco Zuppiroli

È un dolore inaspettato, lancinante, crudele. Un dolore che arriva come un pugno in faccia nel sonno quello che ha colpito la Guardia di Finanza e non solo, in particolar modo il comando provinciale di Rimini che sabato sera ha pianto l’improvvisa morte del proprio comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria: il tenente colonnello Roberto Russo.

Quarant’anni appena compiuti e una carriera nelle Fiamme Gialle già costellata di operazioni di rilievo nazionale. Una carriera, una vita, stroncata alle 21 di sabato sera in ospedale, dove Russo era stato trasportato d’urgenza e privo di sensi nel primo pomeriggio, dopo un incidente durante una sessione di kitesurf. Intorno alle 13 era stato notato riverso in acqua in stato d’incoscienza all’altezza del bagno 60 di Rimini sud. Un punto in mare dove il tenente colonnello però sembra sia stato trascinato dalla corrente, dal momento che era entrato in acqua per fare kitesurf all’altezza dei bagni 21-29. Poi, qualcosa è andato storto. Da capire ancora se un malore o un incidente – seppure Russo fosse uno sportivo esperto – a seguito del quale il militare 40enne è caduto in acqua. Un’acqua gelida, sotto cui il tenente colonnello è rimasto privo di sensi troppo a lungo.

Un tempo ancora indefinito nell’attesa degli esiti dell’autopsia già disposta dal magistrato di turno, dopo il quale il corpo del comandante del Nucleo è stato notato appunto davanti al bagno 60, dove un bagnino anch’egli surfista lo ha visto riverso in acqua privo di sensi. A quel punto, Roberto Russo è stato immediatamente trasportato a riva, dove da subito gli sono state praticate le manovre cardio respiratorie. Successivamente, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasferito in ospedale dove tuttavia, dopo diverse ore in cui il tenente colonnello Russo ha lottato tra la vita e la morte, lo stato di ipotermia esteso anche agli organi interni a causa nella permanenza nell’acqua gelida del mare non gli ha lasciato scampo.

Roberto Russo è morto intorno alle 21 di sabato sera, lasciandosi alle spalle uno sgomento sordo e un vero e proprio terremoto nei cuori della Finanza Riminese e di tutti gli ambienti di polizia giudiziaria di cui Russo è stato per anni un brillante esponente. Giunto a Rimini nel dicembre 2020 per assumere l’incarico di comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria, il 40enne ufficiale di origini siciliane (originario di Acireale, nel Catanese) proveniva dal gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata di Firenze e prima ancora era stato comandante della compagnia della Guardia di finanza di Enna. A Rimini tra le operazioni di maggior successo di cui il tenente colonnello Russo è stato protagonista e autore con il coordinamento della Procura spicca su tutte l’inchiesta sulla maxi frode dei bonus edilizi rinominata ’Free Credit’.