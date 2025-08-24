Tragedia in montagna: "La prof Casalboni sapeva insegnare con grande passione"

Si chiamava Paola Casalboni, aveva 63 anni, era nata a Reggio Emilia ma da tempo viveva a Rimini. Una donna che aveva fatto della scuola, della famiglia e della montagna i tre pilastri della sua esistenza. Domenica pomeriggio, lungo il Sentiero dell’Orso a Madonna di Campiglio, quel passo falso che non ti aspetti ha spezzato la sua vita, trasformando una tranquilla escursione con il figlio in un dramma che ha lasciato attonite intere comunità.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Una distrazione, forse un appoggio incerto su un terreno reso insidioso dall’umidità, e Paola è precipitata per circa 150 metri lungo un canalone. Una caduta violentissima, fermatasi solo sul sentiero parallelo più in basso. A dare l’allarme, disperato, è stato il figlio che camminava con lei e che ha visto impotente la madre scomparire sotto i suoi occhi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 calato con il verricello: le ferite erano troppo gravi. Il medico dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia della morte di Paola Casalboni, professoressa di matematica stimata e amata, ha colpito Rimini come un pugno allo stomaco. Lavorava al liceo scientifico Einstein, dove negli anni si era distinta non solo per la competenza, ma per l’attenzione autentica verso i suoi studenti. Il dirigente scolastico Christian Montanari la ricorda con parole commosse: "Ringrazio la professoressa Casalboni per la dedizione, la professionalità e la passione con cui ha accompagnato generazioni di ragazzi. Sapeva insegnare la matematica con il cuore, facendo sentire ciascuno importante, con la propria specificità. Era capace di creare un ambiente sereno, dove tutti potessero crescere e fiorire".

Non era la sua prima esperienza in cattedra: in passato aveva insegnato anche al liceo scientifico Volta di Riccione, lasciando ovunque un ricordo di rigore, ma anche di dolcezza. Chi l’ha conosciuta racconta di una donna capace di ascoltare, sempre presente, capace di prendersi a cuore le fragilità degli adolescenti senza mai smettere di spronarli a fare meglio.

La sua vita, però, non era solo scuola. Paola era anche una grande amante della musica: aveva fatto parte del coro “In terra viventium”, condividendo con gli amici la gioia del canto e la forza di un legame che andava oltre le prove e i concerti. E poi c’era la montagna, la sua grande passione. Le Dolomiti, in particolare, erano il suo rifugio. Il suo profilo Instagram è disseminato di scatti luminosi, paesaggi infiniti e cieli puliti, quasi un diario di viaggi e di amore per la natura. "Qui mi sento libera" aveva scritto sotto una delle foto, ignara che proprio lì, in quel mondo che tanto amava, avrebbe trovato la morte.

A piangerla, oltre ai figli, Luca, Francesco e Silvia, anche il marito Roberto Camporesi, commercialista riminese, ora schiacciato da un dolore indicibile. Un uomo che aveva condiviso con lei progetti, viaggi, vacanze in famiglia, e che oggi deve affrontare l’assenza improvvisa della donna della sua vita. Affranti dal dolore anche i fratelli Franco, Alberto e Giovanna. Il rosario in ricordo di Paola sarà martedì alle 20.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, il funerale si terrà il giorno dopo alle 10 nella stessa chiesa. Un ultimo saluto che si preannuncia partecipato, perché in tanti – colleghi, studenti, amici, genitori – vorranno esserci per stringersi alla famiglia e dire addio a una donna che lascia un vuoto enorme. Non solo nei corridoi delle scuole in cui ha insegnato, ma anche nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

La tragedia di Paola è l’ennesima di questa estate nera sulle montagne trentine, un bollettino che non si arresta. Ma oltre i numeri, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto. Paola Casalboni se n’è andata in un pomeriggio d’agosto, lasciando dietro di sé non solo il silenzio gelido della montagna, ma soprattutto il ricordo luminoso di una donna che ha donato tanto, con umiltà e passione, a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.