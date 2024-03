Tragedia nel cantiere: "Mario, un artista del legno. Non doveva morire così"

Due grandi passioni. La caccia e la falegnameria. "Mio fratello Mario era un lavoratore abilissimo, molto ricercato, conosciuto per il talento con cui realizzava mobili e arredamenti su misura e per la sua serietà. Non meritava una fine come quella. La sua mi sembra una morte assurda". È il ricordo commosso di Alvaro Battelli, fratello minore di Mario, il 78enne di Riccione titolare di una ditta di arredamenti, deceduto mercoledì scorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina all’esterno dell’hotel De Londres di viale Vespucci. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un pannello di legno è precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri, mentre veniva issato al terzo piano dell’hotel con un montacarichi: per il 78enne, colpito alla testa e trasportato in eliambulanza in pronto soccorso, non c’è stato nulla da fare. La Procura di Rimini - pm Davide Ercolani - ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel registro degli indagati è stato iscritto un uomo di 75 anni che stava lavorando al sollevamento delle forniture di mobilio e che dopo l’incidente si sarebbe allontanato dall’hotel. "Non voglio soffermarmi sulla dinamica della tragedia – dice Alvaro Battelli – io non c’ero, ero al lavoro, sono stato informato dalla figlia di Mario e mi sono subito precipitato in ospedale. Non meritava una fine del genere. Qualche anno fa era andato in pensione, lasciando il testimone ai parenti, ma continuava a supervisionare l’attività dell’azienda che lui stesso aveva fondato moltissimi anni fa insieme ad un altro socio. Mario aveva iniziato a lavorare come apprendista in un laboratorio di falegnameria. La nostra famiglia è originaria di San Giovanni di Auditore, lui andava in bici fino a San Marino e poi fino a Rimini per imparare il mestiere. Negli anni Sessanta ci siamo trasferiti a Riccone, dopo un po’ lui ha aperto la sua attività". "Si era specializzato nel realizzare banconi per bar, pasticcerie e locali, era molto ricercato per la precisione e la cura dei suoi lavori – aggiunge il fratello Alvaro –. Poi era passato ai mobili su misura per ristoranti e alberghi, aveva sempre tantissime richieste, qualcuno lo considerava molto più di un semplice artigiano, quasi una specie di artista del legno". Altra grande passione di Mario era quella per la caccia. "Aveva cominciato a 16 anni e mi aveva trasmesso il pallino. Ci alzavamo insieme nel cuore della notte per andare ad appostarci. Partecipava a molte gare, sabato scorso eravamo andati insieme ad un pranzo con altri appassionati. Ricordo che si era alzato di corsa, subito dopo mangiato, dicendo che doveva tornare in laboratorio a finire un lavoro. E’ stata l’ultima volta che l’ho visto".