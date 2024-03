Tragedia nel garage. Muore mentre fa cyclette

Tragedia in un’abitazione di Poggio Torriana. Un uomo di 63 anni, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato colto da un malore mentre stava facendo la cyclette nel garage di casa. L’allarme è scattato mercoledì scorso alle 20, quando i carabinieri della compagnia di Novafeltria sono stati allertati da uno dei parenti dell’uomo. Non avendo più sue notizie da circa due giorni, e non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lui, il parente ha quindi deciso di andare a controllare di persone e si è recato fino a Poggio Torriana nella casa del 63enne. Ha prima bussato al campanello. Nessuno è però venuto ad aprirgli la porta. Avendo con sé le chiavi dell’appartamento, ha quindi deciso di entrare per effettuare personalmente un controllo. Sceso in garage, si è trovato davanti al corpo senza vita del parente steso a terra accanto alla cyclette. Immediatamente è partita la chiamata ai carabinieri, che sono accorsi sul posto con una pattuglia e hanno dato immediatamente avvio ai primi accertamenti.

Del fatto è stato informato il magistrato di turno e nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale per svolgere una prima ricognizione cadaverica sul corpo. Gli accertamenti avrebbe ricondotto la causa del decesso ad un malore che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava nel garage, con ogni probabilità mentre stava svolgendo dell’attività fisica in sella alla cyclette. Una dinamica che fin dai primi momenti sarebbe apparsa chiara portando gli inquirenti ad escludere ipotesi diverse da quelle del malore.

Una vicenda analoga, per certi versi, a quella di Maurizio Cicu, il 45enne commerciante riccionese che domenica scorsa è stato colto da un malore mentre stava facendo jogging sul lungomare di Riccione. Erano circa le 20 di domenica sera sul lungomare pedonale, poco distante da piazzale Romma, quando Maurizio Cicu si è sentito male. Era uscito per allenarsi come faceva spesso. Pare abbia avuto un malore e sia caduto a terra improvvisamente. Vista la giornata domenicale e il bel tempo, anche a quell’ora erano diversi i passanti, e da subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118 e sono iniziate le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore per cercare di far rinvenire Cicu. Sono trascorsi lunghi minuti senza che il cuore del commerciante tornasse a battere. Il personale sanitario ha provato in ogni modo a salvargli la vita, ma alla fine non è stato possibile far altro che constatare il decesso.