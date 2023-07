Tragedia nella residenza per anziani a Rimini: cade dalle scale in carrozzina e muore

Rimini, 27 luglio 2023 – Cade dalle scale e muore a 76 anni mentre è ospite di una casa residenza per anziani non autosufficienti. Gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza sul tragico incidente costato la vita a Maria Rosaria Onorati, donna riminese affetta da demenza e invalidità il cui decesso è avvenuto martedì pomeriggio attorno alle 15.30 nella struttura specializzata Quisisana di viale Manzoni.

Al momento infatti non è stato ancora possibile accertare nel dettaglio l’esatta dinamica dei fatti: ricostruirla sarà fondamentale per stabilire se possano o meno configurarsi eventuali profili di responsabilità a carico degli amministratori della residenza per quanto riguarda la vigilanza della paziente, anche se al momento nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. La 76enne era arrivata alla Quisisana il 19 luglio scorso grazie al progetto del Comune di Rimini per l’accoglienza temporanea di sollievo, che viene fornita alle famiglie di anziani non autosufficienti. Sarebbe dovuta rimanere in struttura per una ventina di giorni, ma l’altro ieri i parenti di Maria Rosaria hanno ricevuto la telefonata che li avvisava di precipitarsi sul posto.

Stando a quanto emerso, la 76enne si trovava sulla carrozzina all’interno della sua stanza al secondo piano, situata proprio accanto alle scale, con la porta aperta. Non è chiaro cosa sia successo a quel punto. I dipendenti della struttura hanno sentito del rumore e quando sono accorsi hanno trovato la signora riversa sul pianerottolo situato a metà della rampa di scale, con la carrozzina ribaltata.

Resta da capire cosa sia successo nel lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il personale ha lasciato la donna da sola nella sua stanza e la caduta, ovvero se la signora, pur non deambulando, sia in qualche modo riuscita ad avvicinarsi da sola con la carrozzina alle scale o se invece qualcuno l’abbia aiutata e portata fin lì. Nella casa residenza non sono presenti telecamere. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute le Volanti della questura, la polizia scientifica per i rilievi e la squadra mobile, alla quale sono affidate le indagini. Del fatto è stato informato il pm di turno, Luca Bertuzzi.

"E’ la prima volta che nella nostra struttura si verifica un episodio tanto grave, siamo ancora sconvolti e sotto choc - dichiara Roxana Marin, coordinatrice di Quisisana - Dopo il riposo pomeridiano, la signora è stata alzata dal letto da un nostro operatore e posizionata sulla carrozzina. E’ rimasta nella stanza in attesa di essere accompagnata nella sala grande per le attività del pomeriggio. Davvero non riusciamo a capire come possa essersi consumata una simile tragedia. Il nostro personale ha prestato alla signora le prime cure del caso insieme al medico della struttura, ma nonostante gli sforzi disperati e la tempestività dell’intervento non è stato possibile salvarla. Siamo a disposizione e pronti a collaborare con la magistratura per fare pienamente luce su quanto accaduto". La famiglia di Maria Rosaria si è affidata all’avvocato Giuliano Renzi. "Nelle prossime ore – spiega il legale – chiederò formalmente alla Procura di Rimini di disporre l’esame autoptico al fine di accertare le modalità con cui è avvenuto il decesso".