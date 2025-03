Tragedia sui binari. Giovane travolto e ucciso da un treno

Un tragico incidente si è consumato nella prima mattina di ieri alla stazione ferroviaria di Rimini, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima, identificata come Ghammam Hazem, di nazionalità tunisina, è stata travolta da un convoglio in transito sul binario 3. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il corpo del ragazzo è stato trascinato per circa 200 metri prima che qualcuno si accorgesse dell’accaduto.

A dare l’allarme è stato il macchinista di un altro treno, che ha notato i resti sui binari attorno alle prime ore del mattino, tra le 5 e le 7.30. Immediatamente, sul posto è intervenuta la Polfer per avviare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, il giovane stava camminando lungo i binari, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, quando è stato investito dal convoglio. Tuttavia, il treno responsabile della tragedia non è stato ancora identificato: nessun macchinista, infatti, ha segnalato un urto o un’anomalia durante la percorrenza del tratto in questione. Gli agenti hanno trovato vicino ai resti un telefono cellulare completamente distrutto e un borsello contenente una carta d’identità tunisina, oltre a una notifica del tribunale di Rimini. Questo ha permesso di risalire all’identità della vittima, già nota alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga, oltre che contro il patrimonio e la persona.

La procura di Rimini, con il pubblico ministero Davide Ercolani, ha aperto un fascicolo d’indagine senza ipotesi di reato, con l’obiettivo di chiarire con esattezza cosa sia accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la pista più accreditata è quella di un tragico incidente dovuto all’imprudenza della vittima.

Per consentire il recupero del cadavere e i rilievi delle forze dell’ordine, i binari 3 e 4 della stazione sono stati chiusi per circa due ore, causando disagi alla circolazione ferroviaria. Solo alle 9.30 il traffico ferroviario è tornato alla normalità.