Tragedia sulla Statale. Attraversa le corsie e viene investito da più automobili

Ha attraversato a piedi la Statale in un punto buio e molto trafficato, andando purtroppo incontro ad un destino drammatico. Un comportamento all’apparenza inspiegabile, che rende ancora più difficile comprendere la tragedia costata la vita ad Arrigo Lepri, 83 anni, ex commercialista di Santarcangelo molto conosciuto in paese. L’uomo è deceduto l’altro ieri, poco dopo le 21.30, travolto da più automobili lungo la Statale 16, nei pressi di Igea Marina. Secondo le prime testimonianze raccolte, Lepri stava viaggiando in direzione Rimini insieme a un amico a bordo della sua Dacia Duster. L’auto si è fermata in una piazzola di sosta lungo la carreggiata. L’uomo è sceso, ha aperto il bagagliaio e - stando a quanto riferito - si sarebbe incamminato nel buio dicendo all’amico che era con lui di "aspettare un attimo" e che avrebbe dovuto "verificare una cosa", attraversando dapprima le due corsie del proprio senso di marcia per scavalcare il guardrail e raggiungere il lato opposto della strada, dove si trova una fascia di vegetazione.

Pochi minuti dopo, Lepri ha ripercorso lo stesso tragitto a ritroso, tornando verso la sua auto. È stato allora, mentre si trovava nuovamente in carreggiata, che è stato investito da una Range Rover, condotta da un ventenne riminese che se lo è trovato improvvisamente davanti e non avrebbe potuto evitarlo. L’urto lo ha scaraventato sulla strada, dove altre auto in transito lo hanno colpito, rendendo impossibile ogni tentativo di soccorso. La Statale 16, in quel tratto rettilineo e scarsamente illuminato, ha il limite di velocità fissato a 110 km/h, una condizione che non lascia margini di reazione a chi si trova improvvisamente un pedone sulla carreggiata. Il conducente della Range Rover è rimasto sotto choc per l’accaduto, mentre l’amico 80enne che attendeva in auto, ha raccontato di aver sentito soltanto un forte colpo, rendendosi conto della gravità della situazione solo in un secondo momento.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale di Rimini, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta interdetta a lungo, con inevitabili disagi al traffico, fino al recupero della salma e alla conclusione delle operazioni. La posizione del conducente alla guida del Range Rover è ora al vaglio della Procura di Rimini, che ha aperto come atto dovuto un fascicolo per omicidio stradale. Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici e dell’alcol. Dovranno essere valutate eventuali responsabilità, anche in relazione al limite di velocità (che in quel tratto, come già detto, è dei 110 km/h) e alla scarsa visibilità. Non è da escludere che gli accertamenti possano essere estesi anche ad altri conducenti implicati nel drammatico scontro costato la vita all’ex commercialista santarcangiolese. Gli inquirenti potrebbero disporre, nelle prossime ore, l’autopsia, al fine di poter fare luce sulla dinamica dell’incidente che resta al momento sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale.