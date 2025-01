Tragedia di Villa Verucchio, il dolore della madre di Sitta: “Mio figlio cercava solo un futuro migliore”

Rimini, 9 gennaio 2025 – “Il mio cuore è spezzato: non so come vivrò senza di lui”. La madre di Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno ha accoltellato quattro persone a Villa Verucchio, stringe tra le mani la foto del figlio.

La madre di Muhammad Sitta con la foto del figlio

La donna non riesce a trattenere le lacrime. Scoppia in un piatto disperato quando il giornalista di un sito web arabo le chiede come si sente. Con la voce rotta dei singhiozzi, la mamma di Sitta rivolge un appello accorato all’ambasciata egiziana in Italia. “Vi prego, portateci mio figlio. Chiediamo solamente di poterlo seppellirlo accanto a noi”. Non c’è rabbia né risentimento nelle parole della donna, intervistata dal portale di informazione in lingua araba Veto Gate. Solamente tantissimo dolore.

E la speranza che la salma di Sitta possa presto fare ritorno in Egitto dove la famiglia ha intenzione di celebrare i funerali, dando sepoltura al giovane egiziano, partito nel 2022 dalla terra natale alla volta dell’Italia. Arrivato nel nostro Paese da clandestino, Sitta aveva poi presentato una richiesta di protezione internazionale che lo ha fatto rientrare in un progetto ministeriale di inserimento lavorativo. Da alcuni mesi, era ospite di un appartamento della cooperativa “Il Millepiedi”, situato a poco più di 500 metri dal luogo in cui si sono consumate le aggressioni.

Lì Sitta è stato raggiunto da cinque colpi di pistola, sparati dal comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, intervenuto per fermarlo e impedirgli di proseguire la sua scia di sangue. A Roma abitano i parenti di Sitta, uno zio e il cugino. Questi ultimi si sono rivolti all’avvocato Alvaro Rinaldi e hanno avviato le pratiche per il trasferimento della salma nel paese nordafricano. “Vogliamo riportarlo a casa, dalla sua famiglia. I funerali di Muhammad saranno in Egitto” hanno detto. Proprio in queste ore, la Procura di Rimini ha concesso il nulla osta alla restituzione del corpo. “Mio figlio è partito per l’Italia circa due anni fa per cercare un futuro migliore, ma è stato trasferito in un’associazione in attesa che trovasse uno sbocco nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Abdullah Abd Hamid, padre di Muhammad.

Quest’ultimo era originario del villaggio di Mesehla, nel distretto di Seneta, nella provincia di Gharbiya. Il padre di Muhammad ha sottolineato che suo figlio era una persona buona, conosciuta nel loro villaggio per aiutare gli altri e aveva un buon rapporto con tutti. Ha aggiunto che la morte in queste circostanze tragiche aumenta il loro dolore. Un vicino e amico della vittima ha dichiarato che Muhammad “era un giovane coraggioso, con un cuore grande e ora se n’è andato lontano”.

La famiglia confida che possa essere fatta pienamente luce sugli ultimi istanti di vita di Sitta e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Un auspicio, ha precisato l’avvocato Rinaldi, “che mi è stato espresso dai familiari senza alcun intento, ma con la massima fiducia nei confronti degli inquirenti”.