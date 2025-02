"Tralicci a Cailungo: lavori rimandati"

"Ancora una volta, dopo un momento in cui sembrava si andasse finalmente verso l’inizio dei lavori per l’interramento dei tralicci dell’alta tensione a Cailungo, è calato il più assoluto silenzio". A dirlo è Unione sammarinese lavoratori che ha raccolto la denuncia di alcuni cittadini "che abitano – dicono dal sindacato – nelle case ‘minacciate’ dai tralicci". Usl riporta il racconto dei residenti. "Ci hanno detto che avevano assicurato loro – spiegano – che una volta approvato il decreto per l’inizio dei lavori, non ci sarebbero stati ostacoli. Adesso viene il dubbio che questo continuo rimandare non sia che il solito copione che va avanti da oltre 20 anni. Nel frattempo, in tanti si sono ammalati anche gravemente. Chi non ha modo di comperare un’altra casa deve convivere con il brusio – talvolta insopportabile – dei tralicci e il timore di conseguenze purtroppo irreversibili".