Tramonta il sogno americano Chiuso il negozio Foot locker

Chiude i battenti il negozio Foot Locker nel centro storico di Rimini. Da qualche giorno si è spenta una delle vetrine più note, che hanno caratterizzato il corso d’Augusto per circa tre decenni. La passeggiata perde un altro brand, in attesa che qualcuno scelga di rioccupare una delle posizioni più ambite a livello commerciale di quello che fu il decumano della Ariminium romana. Fin dai primi anni Novanta il negozio è stato punto di riferimento per gli sportivi, nonché forse l’unica alternativa del centro storico all’altro tradizionale competitor che ha abbassato le saracinesche anni or sono, ovvero l’Athletes World trasferitosi poi nel centro commerciale Le Befane dove anche Foot Locker scelse, a suo tempo, di aprire un ulteriore punto vendita. Ma nel negozio del corso migliaia di runner, calciatori, battitori e cestisti di almeno due generazioni hanno messo piede, chiedendo consigli ai commessi in divisa a strisce bianche e nere. Un negozio divenuto "istituzionale" per gli appassionati del mondo dello sport e non solo. Negli anni Novanta rappresentò una vera e propria rivoluzione del mondo retail riminese, riuscendo a recepire le esigenze di una nuova generazione che guardava alla moda sportiva, preferendola ai vistosi bomber anni Ottanta.

Chi non ricorda gli stupendi cappellini con impressi i loghi delle squadre americane di baseball e pallacanestro? E il muro di scarpe scintillanti? Sì, perché a suo modo il negozio ha rappresentato anche un’icona della rivoluzione fashion, riassunta in uno stile che virava dalle classiche ‘tennis’ alle calzature più ambite dai rapper, che a Rimini cominciavano a solcare la scena importata da Oltreoceano. "Della chiusura me ne accorgo solo ora, ma è triste la scomparsa di un’altra vetrina nel centro" è il laconico commento di una commessa del negozio adiacente all’ormai ex Foot Locker. Una scelta, quella attuata dalla catena americana, che stona con la decisione annunciata di chiudere almeno 400 punti vendita nei centri commerciali Usa entro il 2026, favorendo di contro l’apertura di negozi new concept in ambienti diversi. Chissà se lo storico rivenditore non abbia in serbo una mossa a sorpresa, con una riapertura sotto un’altra veste, lontano dagli immensi spazi chiusi dei centri commerciali.

Andrea G. Cammarata