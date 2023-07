Trans aggredita a Rimini fuori da un locale in zona porto: coltellate su tutto il corpo

Rimini, 30 luglio 2023 - Erano usciti dal locale per avere un po' di intimità. Ma tra i due è scoppiato un diverbio e lui si è avventato su di lei, colpendola con un coltello in varie parti del corpo. E' tuttora ricoverata all'ospedale 'Bufalini' una trans peruviana di 40 anni, vittima della feroce aggressione avvenuta stanotte, poco dopo le 3, nella zona del porto di Rimini. A dare l'allarme è stata una sua amica, la prima a soccorrerla. Quando ha trovato l'amica sanguinante a terra, l'ha caricata in auto per portarla in ospedale.

Durante il tragitto ha incrociato una volante della Polizia (vicino alla stazione), si è fermata e ha chiesto aiuto. La 40enne è stata portata in ospedale a Cesena, dove si trova ancora ricoverata. Non è in pericolo di vita, ma ha subito diverse ferite da arma da taglio al petto, alle braccia e alle gambe. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. L'aggressore, stando a quanto dichiarata dalla peruviana, sarebbe un albanese conosciuto in un locale di Marina centro.