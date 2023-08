Trans presa a calci a Marebello Arrestato l’aggressore in fuga

È stata vista in strada, chiedere aiuto in stato di agistazione, urlando agli agenti di essere stata vittima di una rapina. Così è iniziato ieri notte, intorno alle 00.40, l’intervento degli agenti delle Volanti della Questura di Rimini, intercettati in strada a Marebello da una transessuale che riferiva di essere stata appena aggredita. Poco prima, infatti, un giovane avrebbe tentato di rubare alla transessuale il telefono cellulare, colpendola prima con un calcio al gomito, per poi allontanarsi dal luogo dell’aggressione andando in direzione spiaggia e insultando la vittima della tentata rapina con frasi offensive e discriminanti.

Fornita agli agenti la sommaria descrizione del proprio presunto aggressore, la trans successivamente ha riconosciuto un ragazzo individuato e intercettato dalle forze dell’ordine in un’area non molto distante. Il soggetto, un cittadino straniero di 19 anni, è stato indicato quindi come colui il quale poco prima aveva cercato di derubare la transessuale del cellulare a suon di calci. Il 19enne quindi è stato arrestato dalla polizia di Stato e trasferito in Questura, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima che è stato calendarizzato per questa mattina. Nei confronti del 19enne straniero pende l’accusa di tentata rapina.

Resta quindi nell’occhio del ciclone la zona Sud di Rimini, dove la scorsa settimana quella che era nata come un’aggressione – a Rivazzurra, nella spiaggia del bagno 118 – è poi degenerata nello stupro di una giovane ucraina 21enne, che è stata abusata nella notte da quello da lei indicato come un pusher di origine nordafricana e sulle cui tracce si trova ancora la Squadra mobile, che indaga per acciuffarlo.