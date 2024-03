Trans stuprata in strada a Rimini. Prima le ruppero il naso poi la violenza sessuale: aggressori condannati

Rimini, 13 marzo 2024 – Sei e quattro anni di reclusione. L’accusa, che ha portato alla condanna, è di quelle pesanti: violenza sessuale di gruppo, per cui sono finiti a processo con rito abbreviato Mohammed Bouhayate e Aiman Rakhssane, di 23 e 21 anni. I due, bolognesi residenti a Valsamoggia ma marocchini di origine, sono stati giudicati colpevoli dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, al termine di un procedimento a loro carico partito nell’estate del 2022, quando i due erano finiti in manette per una violenza sessuale di gruppo su una transessuale peruviana di 49 anni.

Un episodio cruento nel bel mezzo dell’estate rivierasca, durante il quale secondo le ricostruzioni della squadra mobile di Rimini, coordinata nell’indagine dal pm Luca Bertuzzi, i due imputati prima avrebbero picchiato selvaggiamente la transessuale, fino a romperle anche il naso. Poi, nel bel mezzo di viale Regina Margherita a Bellariva di Rimini, uno dei due bolognesi l’ha stuprata, costringendola a un rapporto orale. È questo l’orrore che la 49enne transessuale peruviana era stata costretta a vivere, alle 4 di notte del 20 luglio, mentre stava tornando nella propria camera d’hotel. Uno stupro che in quell’occasione venne bloccato solo dall’intervento di due passanti senegalesi, giunti sul luogo della violenza per caso e che vedendo la scena filmarono gli aggressori per incastrarli, salvo poi essere presi a cinghiate a propria volta dai due bolognesi in preda alla furia.

Mohammed Bouhayate e Aiman Rakhssane secondo le ricostruzioni infatti prima iniziarono a pedinare la transessuale lungo viale Regina Margherita, per poi importunarla senza risparmiare gesti espliciti circa le loro reali intenzioni. Ci volle poco in quell’occasione prima che la situazione degenerasse in un lampo. La transessuale infatti riuscì a raggiungere l’hotel in cui alloggiava, ma il portiere notturno spaventato dalla presenza dei due marocchini si rifiutò di aiutarla, pur chiamando le forze dell’ordine. Fu davanti al tentativo di fuga della 49enne che i due imputati non persero più tempo, trascinandola a forza poco lontano dalla strada per poi iniziare a pestarla incuranti delle suppliche di lei di essere lasciata andare. La violenza passò dai pugni allo stupro, quando Mohammed Bouhayate secondo le accuse iniziò a costringere la transessuale a un rapporto orale, mentre il complice, Aiman Rakhssane, avrebbe impedito alla vittima di muoversi. Una scena dell’orrore bloccata solo dal passaggio di due senegalesi, che in quell’occasione ebbero la prontezza di spirito per filmare – e così incastrare – per una ventina di secondi i due.

Fu solo quando l’attenzione degli imputati si rivolse ai sopraggiunti senegalesi che la vittima, lasciata libera, riuscì a sua volta a chiamare la polizia e portare di lì a poco all’individuazione e l’arresto dei presunti responsabili della violenza sessuale di gruppo. Un’accusa che ha poi trascinato i due davanti al gup, che ha accolto in toto le richieste di pena avanzate dal pm Bertuzzi, condannando i due bolognesi a sei anni per Bouhayate e quattro di reclusione per Rakhssane.