Transitalia Marathon La gara riparte da Rimini

Un viaggio in Italia in sella alle magnifiche due ruote. Sono state annunciate ieri in conferenza stampa a Palazzo Garampi le date per la Transitalia Marathon, che partirà da Rimini il 24 settembre. La manifestazione motociclistica per gli appassionati di enduro e touring (ma non solo), quest’anno giunge alla sua nona edizione e si colloca appieno nelle strategie legate allo sviluppo del turismo riminese anche nell’entroterra. È – infatti – un evento itinerante che attraversa l’Appenino con un vero e proprio ‘coast to coast’, passando da oriente a occidente in quattro tappe.

Partenza da Rimini per proseguire verso Città di Castello, Chianciano, Follonica, infine il rientro in pompa magna a Riccione. "Per il territorio è un evento di straordinaria importanza con 400 partecipanti da tutto il mondo" spiega Moreno Maresi assessore allo sport, definendo la Transitalia "una formula pragmatica e intelligente, che mette insieme il turismo e la passione sportiva nel modo migliore, realizzando peraltro la vocazione del nostro territorio per le due ruote". Dal 22 al 24 settembre, poi, via anche a Transitalia Expo, un evento parallelo di massima importanza per un settore che mira letteralmente a coniugare il binomio motocicletta-turismo. In piazzale Fellini le principali case costruttrici esporranno le loro bellissime motociclette e offriranno ai visitatori, fra l’altro, la possibilità di provare e toccare con mano i veicoli e visionare anche alcune anteprime di nuovi modelli che verranno immessi sul mercato nel 2024. "È un evento ormai affermato in ambito mondiale con tantissimi motociclisti coinvolti e provenienti da ben 23 nazioni" ha affermato Mirco Urbinati, organizzatore dell’evento. "I nostri partecipanti – continua – sono appassionati di viaggi d’avventura e abbiamo tantissimi piloti del passato, alcuni di loro negli anni Ottanta hanno fatto la Parigi-Dakar, altri sono veicolati dai tantissimi tour operator con cui collaboriamo nel mondo, infine abbiamo tanti motociclisti ai vertici delle migliori case motociclistiche che parteciperanno in prima persona a questa grande esperienza".

