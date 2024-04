Transizione energetica e migrazioni: "Le sfide dello sviluppo sostenibile"

SAN PATRIGNANO (Rimini)

Con il pensiero alle vittime della strage di Bargi. Con lo sguardo all’economia del futuro, che dovrà essere sempre più green e sostenibile. Transizione e autonomia energetica, cambiamenti climatici, ma anche il fenomeno delle migrazioni e la ’questione Africa’ sono stati tra i (tanti) temi affrontati ieri a San Patrignano, in occasione della nuova edizione del Sustainable economy forum organizzato dalla comunità di Sanpa e da Confindustria. Tra i tanti ospiti intervenuti (chi in presenza, chi invece in videocollegamento) il ministro agli Affari europei e al Pnrr Raffaele Fitto, il vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi, e ancora la commissaria per l’Unione Africana per l’energie e le infrastrutture Amani Abou – Zeid, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale. È stata Letizia Moratti, cofondatrice della fondazione di San Patrignano, a dare il via al convegno. "Dobbiamo uscire – dice la Moratti – dalla nostra comfort zone e superare barriere per costruire mondo fatto di sostenibilità ambientale, economica, sociale. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per i giovani, le donne, gli anziani e le imprese". Un obiettivo che, aggiunge Marenghi, l’industria italiana si è posta da tempo: "Sono sempre di più le aziende, andando oltre gli obblighi di legge, hanno volontariamente ridotto l’impatto delle loro attività industriali e considerano una priorità la soddisfazione dei propri dipendenti".

Delle sfide del futuro e – soprattutto – quelle del presente parla a lungo Fitto. Partendo dal Pnrr: "Per realizzare le opere finanziate dal Piano – ricorda il ministro (anche lui in videocollegamento) abbiamo un termine: giugno 2026". Ricorda Fitto il lavoro fatto dal governo "per individuare gli elementi di criticità del Pnrr" e "il confronto avviato con l’Europa per modificarlo", in particolare per quanto riguarda l’autonomia e la transizione energetica e le riforme del Paese. Cambiamenti necessari per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. E anche per "guardare già oltre il 2026. Perché i fondi Pnrr sono una tantum. E noi dobbiamo attrezzarci per garantire, al sistema pubblico e a quello privato, gli investimenti anche per gli anni a venire". In particolare, per quanto riguarda l’energia, "le riforme inserite nel pacchetto Repower Eu sono un elemento innovativo. Per questo, alle 59 riforme già previste ne abbiamo aggiunte altre 7, di cui 5 collegate al Repower Eu". Tra le scelte fondamentali la scelta di "rafforzare le reti elettriche". "In queste ore – spiega ancora il ministro – è in conversione un decreto legge che affronta tutta la fase di attuazione e semplificazione per dare risposte importanti al Pnrr e per agevolare gli investimenti". Ma oltre al tema delle risorse, "dobbiamo fare una riforma delle competenze". Affinché l’Italia sia pronta alle prossime sfide "serve una riforma delle formazione, non solo nel pubblico ma complessivamente nel sistema economico e sociale, affinché ci sia la preparazione adeguata per gestire la fase dopo il Pnrr".