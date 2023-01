Transizione energetica, una fiera indipendente in primavera a Rimini

Nel periodo in cui sono esplose la crisi climatica e quella energetica, nei padiglioni della fiera di Rimini si prepara a debuttare K.EY – The Energy Transition Expo, la fiera di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Italia, Africa e bacino del Mediterraneo su tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, in programma dal 22 al 24 marzo presso il quartiere fieristico di Rimini. Un evento per la prima volta stand alone, con un nuovo nome, un nuovo format e un’inedita collocazione in primavera. La fiera arriva in un momento complicato dovuto anche alle tensioni internazionali. Ma il 2022 è stato anche l’anno in cui si sono toccati record relativi alle energie rinnovabili la cui capacità totale mondiale, secondo il Rapporto Renawables 2022 dell’Iea, è destinata a raddoppiare entro il 2027, diventando la principale fonte di elettricità globale nel 2025. Con queste premesse in fiera prevedono un raddoppio dell’area espositiva distribuita all’interno di 12 padiglioni, un aumento di oltre il 30% dei brand con la presenza dei principali leader di mercato in tutti i settori e un significativo ampliamento delle filiere.