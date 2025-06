Trappola al bancomat. La polizia locale sequestra un altro sportello manomesso

I clienti fanno bancomat, eppure, il denaro contante non esce. Quello che poteva sembrare un semplice malfunzionamento si è presto rivelato essere una vera e propria manomissione di uno sportello bancomat delle Poste in via Coletti. Lì dove una signora venerdì ha segnalato il ’problema’ alle forze dell’ordine. Ed è stata la polizia locale ad accertare che il bancomat era stato manomesso con la tecnica del ’cash trapping’ ossia una alterazione del macchinario che porta non far erogare ai malcapitati il denaro, per consentire a terzi di prelevarlo materialmente in un secondo momento. Per un fatto analogo nei giorni scorsi è stato arrestato dalle Volanti un 26enne accusato di aver truffato con la stessa tecnica i clienti del Monte dei Paschi di Siena in piazza Cavour. Non si esclude che lo sportello di via Coletti possa essere stato manomesso dalla stessa persona. Perciò il bancomat è stato sequestrato.