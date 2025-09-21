Trappola nel web. La vasca idromassaggio è una truffa: condannato

Un sogno di relax sul terrazzo, tra bolle e idromassaggi, che si è trasformato in un incubo giudiziario. È la vicenda che risale al 2022 e che ha visto protagonista un professionista riminese, convinto di aver fatto l’affare della vita acquistando online, su una nota piattaforma, una vasca idromassaggio pubblicizzata con foto accattivanti, piante decorative e famigliole sorridenti immerse nell’acqua, il tutto ad un prezzo particolarmente allettante. Il desiderio di possedere quell’oggetto tanto sognato ha avuto però vita breve e il professionista è stato costretto a fare rapidamenti i conti con l’amara realtà.

Dopo aver effettuato il bonifico, l’acquirente ha atteso invano l’arrivo della vasca, pregustando già il momento in cui avrbebe finalmente potuto immergersi. Le prime settimane sono state scandite dai continui tentativi di contatto: telefonate al numero dedicato all’assistenza, tutte senza risposta, ed email rimaste nel silenzio. L’uomo ha quindi compreso di essere caduto in una vera e propria trappola e si è rivolto all’avvocato Alessandro Pierotti di Rimini, che ha preso in mano il caso e presentato querela. Le indagini condotte dalla polizia postale hanno portato alla luce una struttura ben collaudata: dietro l’annuncio si nascondevano due figure.

Da un lato un cittadino rumeno, intestatario del conto corrente su cui era confluito il denaro; dall’altro un italiano, 55enne, titolare della società cui era registrato il numero di telefono per i reclami. Proprio quel numero che nessuno aveva mai risposto. La fase processuale ha subito subito una prima limitazione: il cittadino rumeno, infatti, è risultato irreperibile e non è stato rintracciato sul territorio italiano. Il procedimento è così proseguito soltanto nei confronti dell’italiano.

L’uomo non si è mai presentato in aula, non ha reso dichiarazioni, non ha fornito giustificazioni. Davanti alla giudice monocratico di Rimini, il quadro probatorio è risultato chiaro. Il processo si è concluso con la condanna dell’imputato a quattro mesi di reclusione per truffa aggravata, oltre al pagamento di 700 euro di risarcimento alla vittima e delle spese legali di parte civile. Per la persona truffata resta l’amarezza di una vicenda nata dal desiderio di concedersi un momento di relax e benessere e finita invece in un’aula di tribunale. Una vicenda che dimostra, ancora una volta, quanto il web possa nascondere insidie e quanto sia necessario prestare attenzione anche di fronte ad offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere.