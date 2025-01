Trasferta vietata ai tifosi: "Decisione sofferta, ma era necessaria"

Un rischio di incidenti "altissimo e intollerabile, nonostante la massiccia presenza di Polizia e Carabinieri". Così il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, ha spiegato la decisione, comunicata attraverso una lettera aperta, di vietare la trasferta ai tifosi riminesi in occasione del sentitissimo derby di Lega A2 di basket tra Pallacanestro Forlì e Rbr Rimini, in programma domenica 19 gennaio.

Una decisione che, pur presa "in tutta coscienza", come sottolinea Argentieri, porta con sé un senso di "sofferenza". "Le Forze di polizia hanno fornito elementi che portano a ritenere altissimo e intollerabile il rischio di incidenti causati da gruppi di violenti", scrive il prefetto, evidenziando come la misura sia un "sacrificio necessario" per salvaguardare un bene superiore: la sicurezza e la tranquillità degli sportivi veri, "per definizione pacifici".

La decisione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Rimini priva la partita della cornice più attesa: quella della sana contrapposizione tra tifosi di fede cestistica opposta, che da sempre anima questo derby. Tuttavia, per Argentieri, non vi erano alternative. "Il provvedimento è stato adottato per prevenire situazioni di pericolo", ribadisce, consapevole che ciò potrà generare proteste da parte degli ultras. Proteste civili che, aggiunge il prefetto, sono "ben accette" e non impediranno ai tifosi di accedere liberamente al palazzetto dello sport per assistere in sicurezza alla gara. Nella lettera, Argentieri auspica che questa sia l’ultima volta in cui si renda necessario adottare una misura tanto restrittiva. Ribadisce inoltre la disponibilità della Prefettura a collaborare con le società sportive, le amministrazioni locali e i tifosi organizzati per promuovere iniziative che, con largo anticipo, possano stemperare le tensioni e favorire un clima di rispetto reciproco tra tifoserie storicamente avverse.

L’obiettivo finale è quello di ritrovare lo spirito autentico dello sport, fatto di passione, agonismo e rispetto, senza il timore di episodi violenti. Un impegno che passa anche attraverso la responsabilità delle comunità sportive nel favorire un dialogo che superi vecchie rivalità, riconoscendo il valore dello sport come strumento di unione e non di divisione. Domenica, dunque, il derby si giocherà senza la tifoseria ospite, una privazione dolorosa ma considerata necessaria per garantire che la partita si svolga nel clima sereno che dovrebbe caratterizzare ogni evento sportivo.