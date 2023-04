"Trasformiamo i vecchi hotel in foresterie per gli stagionali"

Piccoli hotel, ormai fuori mercato, rinascono come foresterie per accogliere i lavoratori del comparto turistico. E’ quanto intende fare l’amministrazione comunale che sta collaborando con Federalberghi per fornire un servizio basilare per attrarre lavoratori da fuori provincia. Oggi è impensabile per chi vuole fare la stagione a Riccione, affittare un appartamento, ormai introvabili perché riservati ai vacanzieri con prezzi tutt’altro che popolari. Così si guarda alle pensioncine che per dimensioni e offerta vengono ritenute fuori mercato. Riconvertendole a foresterie per dipendenti con prezzi calmierati, il Comune pensa a 400-450 euro mensili per un prezzo giornalieri tra i 13 e i 15 euro, si offrirebbe un servizio aiutando il comparto turistico a partire da quello alberghiero a trovare personale con meno patemi. Inoltre si toglierebbero dalla città potenziali buchi neri destinati al degrado.

"La giunta - spiega l’assessore all’Urbanistica, Christian Andruccioli – sta verificando con la Regione i contenuti di un avviso pubblico per la disponibilità di strutture alberghiere sotto utilizzate o attualmente inutilizzate al fine di offrire alloggio temporaneo ai dipendenti stagionali del comparto turistico a prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato, ed evitare con l’abbandono delle strutture il degrado in zona turistica. Per sostenere il progetto stiamo verificando la possibilità di dare incentivi fiscali agli operatori che scelgono di dare accoglienza al personale". Secondo Luca Cevoli, direttore di Federalberghi, si tratta di "un progetto di dignità lavorativa che ha l’obiettivo di permettere alla città di Riccione di essere prima non solo nell’accoglienza dei turisti ma anche dei propri lavoratori". Federalberghi si propone come possibile soggetto gestore ed anche come garante della buona gestione, di decoro, pulizia e sorveglianza degli edifici. Non è escluso che, al di là del progetto avanzato dall’amministrazione, ci siano albergatori disponibili a dedicare alcune stanze della propria struttura all’accoglienza dei lavoratori. "Avrebbero la certezza di riempire un determinato numero di stanze dando risposta all’emergenza alloggio dei dipendenti".

Andrea Oliva