"Trasformiamo l’Isola nella città del gusto"

"Bene il questionario del Comune per il rilancio del commercio, ma non basta: serve una trasformazione radicale dell’Isola dei Platani, che può diventare Città del Gusto, per attrarre un pubblico più vasto e variegato".

E’ la ricetta anticrisi di Massimo Bordoni, ex consigliere comunale della Lega, albergatore.

Cosa non va oggi?

"Bellaria Igea Marina è una città che ha sempre saputo attrarre visitatori. Tuttavia, i tempi sono cambiati, e con essi anche esigenze e aspettative di turisti e residenti. Oggi l’amministrazione e i commercianti devono affrontare una sfida cruciale: adattarsi alle nuove tendenze del mercato, con un focus specifico sul settore food & beverage, uno dei più promettenti".

Cibo e bevande bastano?

"L’Isola un tempo era fulcro del commercio tradizionale, ora è un’area che ha bisogno di una visione nuova e di un forte impulso per rilanciarsi come punto di riferimento gastronomico e culturale della città: un distretto del gusto. Il food & beverage è il settoretra i più dinamici e con maggiori opportunità di crescita. Il cibo non è più solo sostentamento, ma è diventato esperienza, forma di intrattenimento e, soprattutto, motivo di attrazione per i turisti".

Un’Isola del gusto insomma?

"Sì. Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e trattorie potrebbero trovare il loro spazio con un’offerta che vada dalla cucina tradizionale romagnola a esperienze culinarie internazionali. Un cambiamento di paradigma che renda la zona un vero polo gastronomico, capace di soddisfare ogni palato e di attrarre turisti e residenti".

L’offerta attuale non basta?

"L’Isola sebbene abbia una posizione privilegiata, ha perso negli anni la sua vitalità. Le attività presenti sono ancora legate a vecchie logiche e necessitano di un forte aggiornamento".

Solo ’colpa’ degli operatori?

"La burocrazia e l’assenza di una visione condivisa rallentano l’innovazione, col settore commerciale in difficoltà. Se l’amministrazione non prende atto di questa necessità di trasformazione, rischia di vedere l’Isola restare un’area sotto-utilizzata e obsoleta".

Più nel dettaglio ’operativo’?

"Ristoranti e locali che propongano specialità tipiche locali, piatti gourmet, cocktail bar innovativi, cucina vegetariana, vegana e senza glutine".

E il Comune?

"Dovrebbe concentrarsi su politiche che favoriscano la creazione di spazi condivisi e la collaborazione tra le attività, e su iniziative come il ’circuito del cibo’, che consenta di creare eventi gastronomici, festival e mercati tematici in grado di richiamare visitatori durante tutto l’anno, ma non con prodotti di altre regioni, come sta avvenendo anche in questi giorni".

Mario Gradara