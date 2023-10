Trasloca la farmacia comunale

Investimenti a Cattolica sulla farmacia comunale numero 1 e nuovi sconti sui prodotti farmaceutici per sostenere famiglie e cittadini contro l’inflazione. Il presidio farmaceutico di via Del Prete traslocherà verso centro in via Fiume, nei locali dell’ex bar Time. Il gruppo Aspes spa, che gestisce le farmacie comunali di Cattolica, sta già lavorando al progetto ed "entro l’inizio della prossima stagione estiva inaugureremo la nuova farmacia comunale 1 di Cattolica – assicura il presidente di Aspes Luca Pieri (nella foto con l’assessore Romeo) – Sarà una farmacia più grande, efficiente e soprattutto sarà affacciata su una delle arterie principali della città. Una collocazione che rende il presidio immediatamente raggiungibile da cittadini e turisti". Dal primo ottobre, intanto, anche nelle due farmacie comunali è partito come in tutta Italia il ‘trimestre anti-inflazione’. Il patto offre fino al 31 dicembre 2023 un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati. Nelle due farmacie comunali di Cattolica (la 1 e la 2, in piazza Enrico Berlinguer) sarà applicato uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmaciecomunali.it e sui servizi di elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco. "Siamo contenti che anche le farmacie comunali di Cattolica partecipino a questa importante iniziativa – commenta l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – che vuole mitigare le difficoltà economiche che tante famiglie, in particolare quelle appartenenti alle fasce più fragili, stanno affrontando".