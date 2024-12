Trasparenza in municipio. La giunta vince il braccio di ferro

La battaglia della trasparenza in municipio alla fine la vince la giunta. A segnalare il Comune di Coriano era stata una consigliera di opposizione contestando l’omessa adozione della ‘sottosezione del Piano Integrato di attività e organizzazione. Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha reso noto all’amministrazione che il procedimento sanzionatorio è stato archiviato in quanto il comune di Coriano ha dimostrato di aver correttamente adempiuto e adottato il Piano 2024/2026 nei termini di legge con delibera di giunta del 13 aprile di quest’anno. A procedimento ancora in corso e senza un pronunciamento definitivo, spiegano dal municipio, "la consigliera aveva pubblicato in un gruppo pubblico su Facebook, quanto pervenuto da Anac, creando un danno di immagine all’ente".