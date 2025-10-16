Trasportava tre etti di coca: pusher arrestato

Era appena uscito da un centro di permanenza per il rimpatrio. Da due giorni un 38enne albanese si trovava nuovamente in zona Cattolica, dove ieri notte è stato nuovamente fermato e arrestato dai carabinieri della Tenenza locale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio per quasi tre etti di cocaina. Questa la quantità, già suddivisa in tre panetti da un etto circa ciascuno, di cui è stato ritrovato in possesso il 38enne albanese al termine dell’intervento dei carabinieri.

Un intervento nato nella notte tra martedì e ieri quando alle forze dell’ordine è stata segnalata un’automobile che procedeva a zig zag per le strade della Regina. Un’andatura discontinua e incerta la cui corsa si è anche arrestata per un frangente dopo una violenta sbandata contro un ’panettone’ limitrofo a un’area pedonale. Per un periodo i militari dell’Arma hanno dunque pedinato l’automobile a bordo della quale si trovava l’albanese, prima di fermarlo e chiedergli i documenti sottoponendolo a un controllo.

È stato in questo momento che i carabinieri della Tenenza si sono accorti dei panetti di cocaina che il 38enne albanese, tossicodipendente, trasportava a bordo del veicolo. Alla richiesta dei militari di consegnare loro la sostanza stupefacente però l’albanese non ha voluto saperne e ha opposto una violenza resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, arrivando a colpire i militari dell’Arma con calci e testate. Una volta riusciti a bloccare il sospettato, i carabinieri hanno quindi sequestrato i 285 grammi complessivi di cocaina trasportata nell’automobile e arrestato il 38enne albanese trattenendolo in camera di sicurezza con le accuse di resistenza e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Per questi reati ieri mattina il 38enne albanese è comparso nel tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Nei confronti dell’indagato 38enne, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù e in udienza dall’avvocato Alice Garavalli, è stato convalidato l’arresto e il giudice Cosenza ha disposto il trasferimento al carcere di Rimini. La difesa dell’indagato ha quindi chiesto i termini a difesa e il procedimento è stato aggiornato al prossimo 24 novembre per la nuova udienza.

Francesco Zuppiroli