Trasporti, agevolazioni per anziani

Sono confermate anche per il 2023 le agevolazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale dedicate a categorie fragili: anziani, persone con disabilità, famiglie numerose, rifugiati e senza fissa dimora.

Gli abbonamenti agevolati Mi Muovo Insieme hanno un prezzo di 151 euro per l’urbano e l’extraurbano e di 222 euro per il cumulativo. Queste tariffe sono poi ridotte ulteriormente a seconda della fascia Isee del richiedente, con un’integrazione tariffaria erogata da parte del Comune di Rimini per tutto il Distretto con un finanziamento regionale.

Nello specifico i beneficiari dell’intervento sono gli anziani con Isee fino a 15.000 euro, le persone con disabilità, le famiglie con 4 o più figli e Isee sotto i 28.000 euro, i rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta e i senza fissa dimora che necessitano del trasporto pubblico all’interno di un progetto di inserimento sociale.

Nel 2022 sono stati erogati 1.006 abbonamenti agevolati per un totale di circa 77.000€ di fondi erogati tramite il finanziamento regionale. Sono 415 gli abbonamenti acquistati dagli anziani, 131 quelli per le famiglie numerose e 200 quelli per le persone con disabilità, 63 i senza fissa dimora.

Si tratta di una misura molto importante per favorire l’inserimento sociale di persone in condizione di fragilità, facilitare gli spostamenti da e per il luogo di lavoro e incentivare la mobilità sostenibile.

Gli abbonamenti sono erogati direttamente da Start Romagna. I requisiti specifici, le riduzioni e tutte le info sugli abbonamenti sono disponibili sul sito di Start Romagna e al link: https:www.comune.rimini.itserviziabbonamenti-agevolati-mi-muovo-insieme.