Trasporti, cambiano linee e coincidenze

"La vita è fatta di coincidenze, le coincidenze di questo progetto possono cambiare la vita di tutte quelle persone che utilizzano i mezzi pubblici". Così, il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini ‘racconta’ la riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico urbano del Titano. E lo fa in compagnia del direttore generale di Aass, Raoul Chiaruzzi e il responsabile del servizio di trasporto interno Andrea Mina. "Dal 1980 – spiegano in coro – il trasporto pubblico, pur con alcune variazioni, è organizzato come lo conosciamo oggi". Da qui l’idea di renderlo un po’ più moderno. "Abbiamo ritenuto necessario riorganizzare il servizio di mobilità pubblica – dicono – per renderlo più efficace per tutte quelle persone che lo utilizzano abitualmente o saltuariamente. L’offerta resta ampia e organizzata, ma subisce alcune migliorie per collegare con maggior facilità aree del Paese divenute strategiche e collegando meglio le linee esistenti". Oggi il servizio di trasporto interno è utilizzato principalmente da studenti, anziani e turisti, l’obiettivo "è fare in modo che chiunque trovi efficace il servizio e possa utilizzarlo senza difficoltà". Per le linee esistenti saranno migliorate coincidenze, orari e passaggi, la linea turistica numero 7 sarà particolarmente aggiornata e sarà sviluppata per collegare il centro storico con la zona di Dogana a partire da San Marino Outlet Experience lungo l’asse centrale del Paese. I nuovi percorsi per il trasporto pubblico interno partiranno con un periodo di prova da lunedì della prossima settimana "e verranno successivamente confermati ed eventualmente corretti prima della riapertura delle scuole a partire dal 17 settembre". Chiari gli obiettivi da raggiungere. "Standardizzare i percorsi rendendo più efficace il servizio – riferiscono – le linee e gli orari devono consentiranno all’utenza di raggiungere i principali punti di interesse, aumenterà la frequenza di passaggio". L’ospedale di Stato resta al centro della rete dei trasporti e viene collegato al Centro Azzurro che oggi ospita alcuni servizi Iss. La linea dei trasporti sarà inoltre ’agganciata’ alla funivia e anche la biglietteria, che sarà anche online, sarà integrata. Potranno essere acquistati abbonamenti abbinati autobus-funivia. Il nuovo sistema online faciliterà l’acquisto dei biglietti che avranno tariffe dedicate alle diverse tipologie di utenza. "Sono stati mesi di lavoro intensi – spiega il ministro Lonfernini – da parte degli uffici dell’Azienda, dei suoi servizi, dei suoi funzionari. Credo che sia stato fatto un grande lavoro. L’Azienda per i Servizi pubblici come sua missione ha gli interessi dei cittadini in termini di servizi e quello dei trasporti è senza dubbio un servizio primario".