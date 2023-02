"Trasporti da migliorare per portare qui i turisti"

Gli albergatori di Cattolica credono nel turismo dell’entroterra, ma chiedono ora alle istituzioni di spingere sull’acceleratore per far decollare la ‘Valle delle vacanze’, il nuovo accordo di promozione tra Comuni della Valconca e della costa. Servono però trasporti adeguati. "Se si vuole davvero portare i turisti in Valconca – spiega Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori di Cattolica – occorrono linee fisse di trasporto pubblico anche in estate. Penso ad ad almeno tre giorni alla settimana di collegamenti garantiti tra costa ed entroterra, con i quali un turista che lascia la macchina a Cattolica può recarsi in bus fino a Montefiore, Saludecio, Mondaino. Non possiamo pensare che il turista che vuole riposarsi al mare e lasciare l’auto nel garage per una settimana poi se ne vada in giro per l’entroterra in auto. Urgono i trasporti, ed in modo costante e fisso, con bus che partono ogni due giorni magari da Cattolica per la Valconca e ritorno".

Poi l’associazione chiede anche altri provvedimenti: "Credo poi che per attrarre un turista, che sceglierebbe altrimenti solo il mare – continua Cavalieri – si debbano programmare eventi settimanali per tutta l’estate nei nostri splendidi borghi. Insomma urgono sagre, fiere, spettacoli ma con attrattive settimanali, oppure visite guidate ma ben strutturate, altrimenti non arriveremo mai ai grandi numeri necessari per costruire pacchetti con la costa. I nostri turisti chiedono il mare, innanzitutto, poi possiamo fare promozione anche per l’entroterra, ma servono strumenti adeguati. Ben vengano un nuovo portale turistico web e una sinergia tra Comuni e Regione, ma credo – conclude – che la Regione innanzitutto dovrebbe programmare trasporti pubblici costanti con investimenti significativi da parte degli enti pubblici".

Gli operatori della Regina, dunque, hanno la loro ricetta. Ma pare davvero che dopo la grande presentazione di lunedì sera a San Giovanni i tempi siano maturi per credere sempre di più nel turismo in Valconca, un territorio che vanta una vera ricchezza culturale ed enogastronomica. "Anche noi siamo interessati a questa proposta – conclude Cavalieri – ma l’esperienza ci dice che il turista ha necessità di essere attratto dal luogo ed il trasporto resta un servizio fondamentale".

Luca Pizzagalli