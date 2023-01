Trasporti: i noleggiatori con conducente entrano nella ‘rete’

Gli Ncc vogliono crescere e farsi sentire dal governo. Nel convegno nazionale dei noleggiatori con conducente che si è tenuto a Bologna c’era anche una fetta di Riccione grazie alla partecipazione di Giorgio Lunedei. Il movimento è in espansione e deciso a fare sempre più rete tra i vari territori così da intersecare le attività e i bisogni. Sabato scorso i più importanti imprenditori d’Italia di noleggio con conducente hanno tenuto a Villa Orsi, alle porte di Bologna, il loro primo congresso annuale da quando si sono riuniti nella Super Rete, il network nazionale nato nel settembre 2019 a Firenze, che accorpa oggi oltre 300 aziende sparse su tutto il territorio nazionale per un volume d’affari di oltre 200 milioni di euro. La Super Rete si traduce in un gruppo Whatsapp e sito web www.superrete.com dove gli Ncc collaborano e fanno impresa insieme, senza alcun vincolo.