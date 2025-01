Trasporti, l’aeroporto decolla. Passeggeri in crescita del 14%

Resta ancora un sogno - o meglio un obiettivo - quello del mezzo milione di passeggeri registrato nel 2011, quando si volava anche su Russia e Ucraina. Ma - dati alla mano - l’aereoporto Fellini nel 2024 ha aumentato, e non di poco, il numero di transiti: più 14,2% rispetto all’anno precedente, segnala Airiminum, la società che gestisce lo scalo, per un totale di 325.361 passeggeri. E’ il miglior risultato dall’anno Duemila. Quasi tutti (322.203, ovvero 318.452 "se si escludono gli infanti e i passeggeri esenti") registrati dall’aviazione commerciale. L’aviazione generale ne ha messi a segno 3.158. Il traffico commerciale del 2024 è stato prevalentemente internazionale (71%), leisure incoming (58%) e operato da compagnie low cost (93%), con Ryanair che si conferma la compagnia principale (con il 73% dei passeggeri, 235.218 persone, e otto mete). Wizzair Malta è al secondo posto, con il 19%, a guadagnarsi la destinazione singola con più passeggeri: la capitale dell’Albania Tirana con quasi 61.000 passeggeri. Come singole destinazioni seguono per Ryanair Cagliari e Palermo rispettivamente con oltre 52.000 e 41.000 passeggeri. Luxair con il Lussemburgo conquista il 3% dei passeggi, e gli altri vettori e charter il rimanente 4%.

Il segmento di mercato che attualmente caratterizza il portafoglio del Fellini cresce dal 2015 con un tassomedio ponderato annuo di +30%, raggiungendo nel 2024 la terza posizione della storia dell’aeroporto.

"Il 2024 è stato un anno importante di ripartenza – commenta l’amministratore delegato Airiminum Leonardo Corbucci – sia dal punto di vista industriale, con la crescita dei volumi oltre i 300mila passeggeri, che da quello della sostenibilità economica, con il recupero della marginalità operativa".

Sono inoltre state messe in atto "le prime azioni del Piano Strategico 2024 - 2027, e si è impostato un nuovo sistema di collaborazione con l’Apt regionale e con il Comune di Rimini "che rafforzerà in maniera importante la competitività dello scalo. Ancora, l’aggiudicazione del Routes Europe 2026 e gli annunci di nuove compagnie vanno precisamente in questa direzione". "Nel 2025, che ci riporterà oltre i livelli del 2019 – conclude Corbucci – il nostro obiettivo sarà di riuscire a coinvolgere in maniera concreta anche altri importanti stakeholder del territorio romagnolo per aiutarci nello sviluppo strategico dell’aeroporto e quindi della connettività e accessibilità della destinazione".

Mario Gradara