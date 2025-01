Trasporti per disabili 40mila euro di aiuti

Spostamenti casa-lavoro per persone disabili, arrivano i fondi. L’ufficio distrettuale di piano di Riccione ha stanziato un contributo economico destinato al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori con disabilità fisiche, psichiche e intellettive per lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro. L’iniziativa è rivolta a coloro che incontrano particolari difficoltà nel raggiungere la sede lavorativa con mezzi propri o tramite i normali mezzi di trasporto pubblico. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 40.488 euro. Per ogni richiesta ammissibile sarà rimborsato un importo fino a un massimo di 3mila euro.