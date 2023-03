Trasporto disabili: via alle domande di contributo

Dal 27 marzo al 28 aprile 2023 le persone disabili che hanno usufruito di un trasporto personalizzato per recarsi al posto di lavoro, nell’anno 2022, possono presentare domanda di contributo. Il contributo è finalizzato al sostegno della mobilità casa-lavoro in favore delle persone disabili che necessitano di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro. Per trasporto personalizzato è inteso quello reso da associazioni di volontariato eo organizzato in autonomia qualora non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati eo compatibili con gli orari di lavoro. Per maggiori informazioni sui moduli di richiesta e destinatari del contributo, basta consultare il sito del comune di Bellaria Igea Marina, oppure chiamare il numero 0541.343711.