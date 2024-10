Trasporto pubblico a singhiozzo: "Gli autisti pagati troppo poco"

"Gli autisti del trasporto pubblico sono pagati troppo poco per l’impegno che viene chiesto. Anche Start può fare la sua parte". Parole, quelle dell’assessore alla mobilità Roberta Frisoni che danno la dimensione del problema che sta emergendo anche in sede politica e amministrativa, con un trasporto pubblico che ormai quotidianamente nel riminese vede cancellarsi oltre un centinaio di corse, cosa accaduta anche ieri. A interrogare la giunta ci ha pensato il consigliere comunale di Fdi, Gioenzo Renzi, chiedendo conto dei disagi che i cittadini stanno subendo da settimane ormai, fin da quando è suonata la prima campanella nelle scuole. Come accaduto negli anni scorsi, con l’inizio della scuola viene visto come fisiologico il verificarsi di disagi dovuti alla riorganizzazione dei servizi.

Qualche problema va messo in conto "con l’adeguamento ai nuovi orari di inizio anno scolastico - premette l’assessore Frisoni -, ma quest’anno non è un anno come gli altri". Se ne sono accorti in municipio dove le critiche aumentano, e vanno tenute in conto anche quelle dei turisti rimasti a piedi durante il Ttg in fiera. "Come amministrazione comunale abbiamo chiesto un tavolo urgente con Start Romagna e Amr (Agenzia mobilità Romagna) perché il monitoraggio che stavamo facendo non ci stava convincendo per alcuni aspetti. Va detto che quest’anno, a quelle che sono le ordinarie difficoltà di adeguamento ai nuovi orari, si è aggiunto un tema che è dibattuto a livello nazionale, soprattutto nel nord Italia, di mancanza di appetibilità della professione dell’autista perché questa tipologia di lavoro risulta non attrattiva a causa degli stipendi troppi bassi a fronte anche della richiesta di un impegno lavorativo che prevede turnazioni nei giorni del sabato e della domenica, in condizioni a volte non sempre agevoli".

Per l’amministrazione bisogna partire da qui perché oggi "queste professioni risultano essere troppo poco pagate". Il tema ora è chi ci metterà i denari. "Si dovrebbe aumentare il fondo nazionale ‘trasporti’, perché in questo settore, come emerge anche a livello territoriale, se 100 sono i costi, solo il 35% è coperto da ricavi, tutto il resto è dato da contributi pubblici e la maggior parte di questi vengono da Roma, quello che viene dagli enti pubblici è una goccia nel mare". Rimini bussa a Roma, ma con una legge di bilancio che vede tagli ai ministeri, la strada da percorrere si fa in salita. Restano gli enti locali.

"Noi dobbiamo pretendere che a livello locale la nostra azienda metta in campo tutte le possibili azioni per rendere questa professione più appetibile, per incentivare la professione e adeguare la remunerazione allo sforzo. E’ questa una delle cose che abbiamo chiesto con forza al tavolo convocato d’urgenza con Start e Amr". Bocciata dalla giunta, invece, l’ipotesi presentata da Renzi di considerare delle penali per il gestore del servizio in base alle corse saltate. "La soluzione non credo che passi sulle penali legate alle corse saltate. Quello che deve essere risolto è a monte, la questione salariale" chiude l’assessore.

Andrea Oliva