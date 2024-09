Trasporto pubblico in affanno a Rimini. Pochi autisti, saltano 140 corse: garantite quelle per gli studenti

Rimini, 27 settembre 2024 – Oltre 140 corse saltate del trasporto pubblico locale in una sola giornata, quella di eri. Da giorni ormai sempre più utenti attendono invano alle fermate l’arrivo del bus.

Le lamentele stanno aumentando con la stessa velocità delle corse saltate. Quella di ieri è stata una giornata nera come da tempo non se ne vedevano. Per ritrovare altri momenti con così tante corse saltate bisogna ritornare ai periodi della scuola e della contemporanea epidemia di influenza che stendeva parte degli autisti costringendo i rimanenti a fare gli straordinari per tamponare le assenze. In estate problemi non se ne sono registrati perché le scuole erano chiuse. Ma da un paio di settimane a questa parte, e in modo progressivo, le corse per gli studenti sono tornate e la coperta, come si dice all’interno di Start Romagna, è corta.

Per coperta si intende il numero degli autisti, risicato per coprire tutte le esigenze. Così quando ne mancano al mattino una ventina, è facile pronosticare una giornata nera. Ed è quanto sta accadendo nell’ultima settimana, spiegano dall’azienda, con un numero di assenze motivate superiore al periodo precedente. Si tratta di malattie, permessi per legge 104, congedi parentali e così via. Assenze che drenano risorse umane fondamentali per coprire il servizio soprattutto pensando al fatto che il numero di autisti per il bacino di Rimini, 264 in tutto, sta abbastanza stretto per coprire tutte le esigenze. Quando l’organico è al completo le corse sono garantite, ma bastano poche assenze per andare in difficoltà.

Ieri sono state un centinaio le corse saltate a cui se ne sono aggiunte 40 del solo Metromare. A parte il metrò che corre a fianco della ferrovia tra Rimini e Riccione, le linee che hanno avuto maggiori problemi sono state la 4 con 21 corse saltate, la 18 che ha visto saltare 19 corse e la linea 2 con una decina di corse annullate. Questo accade perché Star Romagna dà priorità al servizio scolastico in tutta la provincia. Se il numero di autisti non è sufficiente a coprire tutte le corse di giornata allora a farne le spese sono quelle mattutine e pomeridiane di linee non scolastiche. Per chi vive nel forese, con autobus che passano una volta ogni ora, l’annullamento delle corse diviene un problema. Ne sanno qualcosa gli utenti del 16, ad esempio. Oggi la situazione dovrebbe migliorare.

Stando a quanto riportato sul sito di Start Romagna, dove sono sempre elencate le corse destinate a saltare, il numero si dovrebbe aggirare sulle 86 corse annullate di cui 40 riguardano il solo Metromare. Si tratterebbe di circa il 5% del totale delle corse, che quotidianamente si aggirano sulle 1.700. Lo scorso anno la percentuale di corse svolte arrivò al 98,22% del totale con 20,5 milioni di utenti trasportati.