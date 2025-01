Trasporto pubblico e collegamenti: "La Valconca ha bisogno di più sforzi"

I Comuni della Valconca chiedono più collegamenti e più trasporto pubblico per l’entroterra. Ora anche Montefiore scende in campo dopo Morciano e Gemmano: "Serve più trasporto pubblico locale – dice Filippo Sica, sindaco di Montefiore (in foto) – sia per i cittadini, per i giovani studenti, o per gli anziani, che si devono recare presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali, spesso presenti in riviera o a Morciano, ma poi anche in chiave turistica d’estate per chi dalla riviera volesse salire in collina e viceversa. Vorrei poi ricordare che già ora i Comuni della Valconca contribuiscono ai costi del Metrò di costa nella tratta Riccione-Rimini e questo sforzo economico dovrebbe naturalmente poi tradursi anche in servizi verso l’entroterra. Sono troppo pochi i bus di linea verso Morciano o in altri Comuni oltre Morciano".

Per non parlare poi degli studenti che si recano dalla Valconca al territorio pesarese: "C’è anche chi deve ricorrere ad un doppio abbonamento e questo non va bene per i bilanci delle famiglie – prosegue Sica –, ma anche in chiave di turismo locale. Se i nostri giovani devono recarsi in riviera o hanno un trasporto autonomo, scooter e trasporto in auto con i genitori, oppure non si possono muovere. Ne deriva che ci rimettono anche le attività della costa, si deve tornare a ragionare su maggiori servizi di trasporto per l’entroterra". Infine ribadisce la proposta della scorsa estate: "Si deve pensare concretamente se le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno dei Comuni rivieraschi si possano in parte investire in questi servizi anche per l’entroterra".

lu.pi.