Trasporto pubblico, i conti non tornano

"Ci troviamo a incassare 70.000 euro e a spendere qualche milione all’anno". Esattamente 5 milioni nel 2023, come recita il bilancio dell’Aass. I conti non tornano a San Marino quando si parla di trasporto pubblico. A mettere sotto gli occhi di tutti in Commissione i numeri è stato il segretario di Stato alle Finanze, con delega ai Trasporti, Marco Gatti. "Dovere dello Stato – sottolinea – è garantire il servizio, ma la morfologia del nostro territorio è particolare. Stiamo cercando di ragionare su come rendere meno costoso questo servizio. E soprattutto a fare in modo che sia utilizzato. Oggi è molto più comodo usare la macchina. Con il trasporto pubblico, occorrerebbero passaggi almeno ogni 15 o 20 minuti, non ad intervalli di ore. Abbiamo messo allo studio una riorganizzazione cercando di studiare un concetto di metropolitana di superficie per mettere in rete tutte le destinazioni". Ma la morfologia del territorio, appunto, non aiuta. "Il grande problema è che ci sono zone periferiche dove il servizio è poco richiesto – spiega Gatti – ad esempio Chiesanuova. Mentre ci sono zone dove i passaggi sono più intensificati, come Serravalle e Dogana. Non lo risolviamo a livello normativo. Per la nostra realtà bisognerà mettere in sinergia pubblico e privato. Inutile girare con pullman da 50 posti, quando le richieste sono minimali. Forse bisognerà mettere in rete i piccoli trasportatori. Vorremmo elaborare un progetto di questo tipo. Sulla guida automatica? Il nostro territorio non so se si presta ad introdurre un sistema così avanzato". Qualche idea per ridurre il gap economico a carico dello Stato prova a metterla sul tavolo il segretario di Stato con delega ai rapporti con Aass, Alessandro Bevitori. "Punteremo a un efficentamento del servizio – spiega – ma anche un’ottimizzazione dei dati di bilancio". In strada gli autobus dell’Azienda di Stato per i Servizi sono quindici. Di varie dimensioni. E il sistema biglietteria non sembra essere troppo all’avanguardia con controlli non difficili da raggirare. "Da questo punto di vista – sottoliea il segretario di Stato Bevitori – la tecnologia ci potrebbe venire incontro". Il governo, insomma, sta cercando soluzioni su più fronti. E tra le possibilità in fase di studio c’è anche quella di un ’Uber pubblico’. "Dobbiamo verificarne la fattibilità – sottolinea – Si tratterebbe di una applicazione a disposizione della cittadinanza che darebbe risposte concrete sia per migliorare il servizio che per un efficientamento dei costi di gestione".