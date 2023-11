Trasporto rapido per collegare l’aeroporto

Aeroporto Fellini: il sistema riminese "non può prescindere da un completamento dei percorsi da e verso l’aeroporto. Serve un servizio di trasporto rapido e sicuro per raggiungere uffici e terminal, in entrata e in uscita". Lo sostiene Legacoop Romagna che aggiunge: "Non ci appassiona la progettazione fine a se stessa delle opere e non ci avventuriamo nel campo dove si sono già susseguiti autorevoli interventi di professionisti, tecnici e amministratori pubblici. La vicinanza alla stazione di Miramare (ferroviaria e Trc) dovrebbe essere il punto di partenza su cui basare le impostazioni progettuali per disegnare un collegamento funzionale con lo scalo. Con un passo ulteriore, si dovrebbe e potrebbe anche trovare una giusta risposta al traffico turistico (e non solo) per Repubblica di San Marino. Occorre prevedere una tratta di collegamento fra aeroporto e Repubblica, decongestionando la Consolare".